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На войне в Украине взбунтовался российский офицер-артиллерист

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  • 31.07.2024, 11:18
  • 3,122
На войне в Украине взбунтовался российский офицер-артиллерист

Его видеообращение опубликовали Z-блогеры.

Z-каналы распространили видео неназванного офицера-артиллериста с критикой нового закона об отправке военных на гауптвахту за использование гаджетов, пишет ASTRA.

«Без гаджетов в современной войне никак, против них — тех, у кого западные технологии, у которых «Старлинк» летает, у них все есть. Вы у нас пытаетесь отобрать даже то, что не вами дано, то, без чего мы работать не можем. Вопрос: кто на чьей стороне сегодня воюет? На хрена нам попадать, правда? Нам нужно воевать ради войны, а не ради победы, так выходит?», — заявил он и пригласил главу комитета Госдумы РФ на фронт.

Ранее Госдума РФ одобрила отправку военных на гауптвахту за использование телефонов. Теперь на это командирам не нужно решение военного суда.

По мнению Z-каналов, новый закон поможет Минобороны скрывать ситуацию в армии.

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