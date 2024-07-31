Отправлять письма и посылки из Беларуси за границу станет дороже
- 31.07.2024, 11:20
«Белпочта» повышает тарифы.
Тарифы услуг «Белпочты» с 1 августа подрастут в среднем на 5%. Например, отправка за границу простого письма или бандероли весом до 20 грамм будет стоить 2,58 рубля при обычной пересылке и от 2,94 рубля при приоритетной (это дороже на 12 и 18 копеек). Отметим, что стоимость пересылки зависит от массы отправления, сообщается на сайте структуры.
На простые мелкие пакеты во все страны (кроме Австралии, США, Канады и Мексики) цена будет стартовать от 5,52 рубля (плюс 24 копейки).
Предприятие ранее объясняло, что повышение цен связано с «имеющимися логистическими ограничениями при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям». «Белпочта» использует альтернативные способы перевозки, что влечет за собой дополнительные расходы.
В предыдущий раз тарифы на эти почтовые услуги в Беларуси повышали в декабре прошлого года.