ТСН: Сеть облетели шокирующие фото Лукашенко 8 31.07.2024, 11:26

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Что происходит с диктатором.

Лукашенко тяжело болеет, однако эту информацию держат в строжайшем секрете.

Недавно белорусскому диктатору стало плохо на саммите в Астане. Последние появления на публике Александра Лукашенко, которому скоро исполнится 70 лет, вызвали множество вопросов, пишет TСН.

Журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание на свежие фотографии Александра Лукашенко, сделанные во время встречи «без галстуков» c Путиным в Карелии. Комментаторы предположили, что диктатор чем-то заболел, ведь его вид очень изменился за последние два года.

Лукашенко стремительно набрал вес, едва передвигается, постоянно ищет опору и жалуется на жару.

На здоровье диктатора стремительно начали сказываться процессы старения. Среди перечисленных заболеваний – ослабление костей и мышц, проблемы со слухом, онкологические заболевания, диабет второго типа, который якобы стал причиной лишнего веса Лукашенко. По крайней мере, часть этих проблем, похоже, уже коснулась и Лукашенко.

После неудачного визита в Москву в 2023 году появилась информация о том, что в организме Лукашенко якобы произошел серьезный сбой. Об этом сообщал проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник.

Сообщалось, что в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали профессора из Москвы, в том числе из Центра им. Бакулева. Судя по «набору врачей», у диктатора подозревали возможные проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания. Чем был вызван сбой – пока неизвестно.

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