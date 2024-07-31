General Motors показали электрифицированный кроссовер с запасом хода 1100 километров 31.07.2024, 11:31

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Модель выйдет на рынок по цене менее чем 20 тысяч долларов.

Раскрыты подробности кроссовера Baojun Yunhai. Бюджетная модель выйдет на рынок до конца третьего квартала нынешнего года по цене менее чем 20 000 долларов. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina (перевод - «Фокус»).

Новый Baojun Yunhai создан при активном участии специалистов General Motors, ведь американский концерн (вместе с китайским SAIC) является владельцем китайского бренда.

Baojun Yunhai — компактный кроссовер С-класса с обтекаемым дизайном. У него выраженный «нос», изогнутая крыша и стреловидные светодиодные фары. В основе авто лежит новая платформа Tianyu D, которую будут использовать и другие модели марки.

Габариты Baojun Yunhai 2024:

- длина — 4 541 мм;

- ширина — 1 880 мм;

- высота — 1 608 мм;

- колесная база — 2 750 мм.

Отделка салона разбавлена золотистыми вставками. Китайский кроссовер получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный 15,6-дюймовый тачскрин.

Объем багажника составляет 567-1570 л, также в салоне установлено 29 различных отсеков для мелких вещей. Базовая версия получила кондиционер, аудиосистему с 8 динамиками и беспроводную зарядку для смартфонов.

Новый Baojun Yunhai предложат только в электрифицированных версиях. Электрокар оснащен 204-сильным мотором и будет доступен с батареями на 56,7 или 69,2 кВт∙ч: запас хода составит 500 и 600 км, соответственно.

Плагин-гибрид Baojun Yunhai оснастят 1,5-литровой бензиновой четверкой на 105 л. с. и 177-сильным электромотором. Можно будет выбрать батареи на 9,5 или 20,5 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составит 45 и 100 км, соответственно.

В гибридном режиме средний расход топлива составляет 4,96 л/100 км. Всего на бензине и электротяге кроссовер Baojun Yunhai способен преодолеть 1100 км.

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