Силовики задержали лукашиста за оправдание фашизма

Силовики задержали лукашиста за оправдание фашизма1
- 31.07.2024, 11:25
- 1,776
Ему грозят пять лет тюрьмы.
Силовики, как стало известно сайту Charter97.org задержали активного участника провластных акций Георгия Семенова.
Он находится в СИЗО №1 города Минска.
Семенов в 2020 году участвовал в митингах в поддержку режима Лукашенко, а в своих соцсетях оправдывал Гитлера. Это и заинтересовала силовиков. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы за оправдание фашизма.
У Семенова есть ментальные расстройства, он регулярно лежал в «Новинках».