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Силовики задержали лукашиста за оправдание фашизма

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  • 31.07.2024, 11:25
  • 1,776
Силовики задержали лукашиста за оправдание фашизма

Ему грозят пять лет тюрьмы.

Силовики, как стало известно сайту Charter97.org задержали активного участника провластных акций Георгия Семенова.

Он находится в СИЗО №1 города Минска.

Семенов в 2020 году участвовал в митингах в поддержку режима Лукашенко, а в своих соцсетях оправдывал Гитлера. Это и заинтересовала силовиков. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы за оправдание фашизма.

У Семенова есть ментальные расстройства, он регулярно лежал в «Новинках».

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