закрыть
31 июля 2024, среда, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ: Взорван военный склад россиян возле Курска

  • 31.07.2024, 11:45
Генштаб ВСУ: Взорван военный склад россиян возле Курска

Точный удар был нанесен ночью.

Силы обороны Украины нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники возле Курска в РФ.

Результативный удар был нанесен в ночь на среду. Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram.

«Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания», - отмечается в сообщении.

Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, уточнили в Генштабе.

«Подробная информация о результатах поражения уточняется. Украинские воины и дальше будут принимать все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против нашего народа», — отмечено в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко