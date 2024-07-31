Генштаб ВСУ: Взорван военный склад россиян возле Курска
- 31.07.2024, 11:45
Точный удар был нанесен ночью.
Силы обороны Украины нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники возле Курска в РФ.
Результативный удар был нанесен в ночь на среду. Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram.
«Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания», - отмечается в сообщении.
Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, уточнили в Генштабе.
«Подробная информация о результатах поражения уточняется. Украинские воины и дальше будут принимать все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против нашего народа», — отмечено в сообщении.