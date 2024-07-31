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В Новогрудке сожгли авто лукашистского идеолога

  • 31.07.2024, 11:48
  • 6,264
В Новогрудке сожгли авто лукашистского идеолога

Он ответственен за репрессии на заводе.

Ночью 30 июля на улице Дроздовича в Новогрудке горел автомобиль Audi 80. В результате возгорания была повреждена панель приборов. Причина пожара устанавливается, сообщало Гродненское областное управление МЧС.

По информации «Белсата», автомобиль принадлежит Виктору Мащару, а причиной пожара стал поджог неизвестными.

52-летний Мащар работает замначальника по идеологической работе и кадровом обеспечении Новогрудского завода газовой аппаратуры.

До завода он работал в местном РОВД и ушел в отставку в 2022 году в звании подполковника. На заводе Мащар начал выявлять сотрудников, у которых есть подписки на «экстремистские» каналы, и неоднократно заставлял работников сдавать телефоны на проверку милиционерам. Людей с подписками задерживали, а после того, как они отбывали наказание, увольняли.

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