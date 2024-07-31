Европейская экономика удивила аналитиков

Европейская экономика удивила аналитиков2
- 31.07.2024, 12:02
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Эксперты не ожидали такого роста.
Экономика еврозоны во втором квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%, сообщает «Интерфакс-Украина».
Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в апреле-июне увеличится на 0,2% в поквартальном выражении и на 0,5% в годовом.
В первом квартале экономика еврозоны выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,5% в годовом выражении.
ВВП Германии во втором квартале снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала, Франции — увеличился на 0,3%, Италии — на 0,2%, Испании — на 0,8%.
Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 августа.