закрыть
31 июля 2024, среда, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европейская экономика удивила аналитиков

2
  • 31.07.2024, 12:02
  • 3,104
Европейская экономика удивила аналитиков

Эксперты не ожидали такого роста.

Экономика еврозоны во втором квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%, сообщает «Интерфакс-Украина».

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в апреле-июне увеличится на 0,2% в поквартальном выражении и на 0,5% в годовом.

В первом квартале экономика еврозоны выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,5% в годовом выражении.

ВВП Германии во втором квартале снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала, Франции — увеличился на 0,3%, Италии — на 0,2%, Испании — на 0,8%.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 августа.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко