В Витебской области начались мобилизационные учения 3 31.07.2024, 12:03

1,612

Для этого призвали военнообязанных.

Военные комиссариаты Витебской области 31 июля проводят мобилизационное учение с призывом военнообязанных. Как сообщила пресс-служба Минобороны:

«Военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия. Также будут проведены мероприятия по оповещению и вызову военнообязанных в военные комиссариаты».

Отметим, что в учениях принимают участие подразделения сил специальных операций Вооруженных сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com