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В Витебской области начались мобилизационные учения

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  • 31.07.2024, 12:03
  • 1,612
В Витебской области начались мобилизационные учения

Для этого призвали военнообязанных.

Военные комиссариаты Витебской области 31 июля проводят мобилизационное учение с призывом военнообязанных. Как сообщила пресс-служба Минобороны:

«Военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия. Также будут проведены мероприятия по оповещению и вызову военнообязанных в военные комиссариаты».

Отметим, что в учениях принимают участие подразделения сил специальных операций Вооруженных сил.

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