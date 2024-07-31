В Витебской области начались мобилизационные учения

В Витебской области начались мобилизационные учения3
- 31.07.2024, 12:03
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Для этого призвали военнообязанных.
Военные комиссариаты Витебской области 31 июля проводят мобилизационное учение с призывом военнообязанных. Как сообщила пресс-служба Минобороны:
«Военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия. Также будут проведены мероприятия по оповещению и вызову военнообязанных в военные комиссариаты».
Отметим, что в учениях принимают участие подразделения сил специальных операций Вооруженных сил.