И это не конец истории
- Александр Дубнов
- 31.07.2024, 12:07
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Нехороший диванчик оказался.
Ликвидирован Исмаил Хания, лидер террористического ХАМАС. Это случилось сегодня ночью в Тегеране. Смерть застала Ханию буквально в своей постели в резиденции, предоставленной ему иранским руководством на время пребывания в Тегеране, куда он был приглашен на инаугурацию избранного президента Ирана Махмуда Пезешкиана.
Еще вчера вечером в интервью армянскому информресурсу я признавался в «сложных ощущениях», испытанных мной от увиденных, следовавших буквально одной за другой картинок приема духовным лидера Ирана аятоллы Хаменеи сначала Ханиии и лидера «Исламского джихада», а спустя час на месте лидера ХАМАС на том же диванчике сидел премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ну, вот, нехороший этот диванчик оказался. Не зря я был смущен.
Ответственность за ликвидацию лидера террора никто не взял на себя, в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что они не комментируют сообщения других СМИ.
Шел 299-й день войны Израиля с ХАМАС, устроивший резню 7 октября 2023 года на юге Израиля. Вчера ударом с беспилотника в Бейруте был ликвидирован Фуад Шукр, военный советник генсекретаря «Хезболлы» шейха Насраллы, руководитель ракетной программы организации, убивший два дня назад 12 друзских детей на Голанских высотах, находящихся под контролем Израиля. В этом случае, израильтяне взяли на себя ответственность за ликвидацию террориста.
Отметим, что подобного успеха в борьбе с террором Израиль давно не демонстрировал. Одновременно, давно не испытывал столь сильного унижения и хомейнистский Иран, главный спонсор терроризма на Ближнем Востоке.
И это еще не конец истории…
Александр Дубнов, Telegram