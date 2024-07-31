И это не конец истории Александр Дубнов

31.07.2024, 12:07

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Нехороший диванчик оказался.

Ликвидирован Исмаил Хания, лидер террористического ХАМАС. Это случилось сегодня ночью в Тегеране. Смерть застала Ханию буквально в своей постели в резиденции, предоставленной ему иранским руководством на время пребывания в Тегеране, куда он был приглашен на инаугурацию избранного президента Ирана Махмуда Пезешкиана.

Еще вчера вечером в интервью армянскому информресурсу я признавался в «сложных ощущениях», испытанных мной от увиденных, следовавших буквально одной за другой картинок приема духовным лидера Ирана аятоллы Хаменеи сначала Ханиии и лидера «Исламского джихада», а спустя час на месте лидера ХАМАС на том же диванчике сидел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ну, вот, нехороший этот диванчик оказался. Не зря я был смущен.

Ответственность за ликвидацию лидера террора никто не взял на себя, в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что они не комментируют сообщения других СМИ.

Шел 299-й день войны Израиля с ХАМАС, устроивший резню 7 октября 2023 года на юге Израиля. Вчера ударом с беспилотника в Бейруте был ликвидирован Фуад Шукр, военный советник генсекретаря «Хезболлы» шейха Насраллы, руководитель ракетной программы организации, убивший два дня назад 12 друзских детей на Голанских высотах, находящихся под контролем Израиля. В этом случае, израильтяне взяли на себя ответственность за ликвидацию террориста.

Отметим, что подобного успеха в борьбе с террором Израиль давно не демонстрировал. Одновременно, давно не испытывал столь сильного унижения и хомейнистский Иран, главный спонсор терроризма на Ближнем Востоке.

И это еще не конец истории…

Александр Дубнов, Telegram

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