Премиальные авто упали с автовоза на МКАД 7 31.07.2024, 12:15

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Водитель утверждает, что «шел около 80 км/ч с горки».

В четверг, 25 июля, на внешнем кольце МКАД в районе улицы Свислочской произошла авария. В нее попал автовоз, перевозящий три автомобиля премиальных марок. В результате все три машины опрокинулись на асфальт. Теперь водитель автовоза разыскивает очевидцев этого происшествия, отмечает «Онлайнер».

По предварительной информации ГАИ Минска, во время движения у грузовика пробило колесо, что и повлекло аварию.

— В районе 12-го километра во время движения у грузовика пробило колесо. Водитель не справился с управлением, и грузовик с автомобилями опрокинулся, — рассказали в Госавтоинспекции. — В ДТП никто не пострадал.

После публикации с журналистами связался читатель, который утверждает, что он был за рулем автовоза.

— Я водитель этого злополучного эвакуатора. Я ищу тех, кто ехал по МКАД и видел, как мою машину начало кидать еще до всего случившегося, чтобы доказать, что я ехал, не превышая скорости. Скорость я и не мог превысить, эта машина быстрее просто не ездит. Шел около 80 км/ч с горки накатом, скорость начала расти. Я притормозил, и тут машину понесло. Колесо лопнула, и удержать ее не удалось. Возможно, у кого-нибудь есть видео, — рассказал он.

Автовоз перевозил три автомобиля: Audi A8, Mercedes GLE и BMW 4-Series (кабриолет). Mercedes и BMW упали на бок, Audi — на крышу.

— Забирал машины со склада временного хранения. Audi теперь будет очень тяжело восстановить, Mercedes и BMW — более-менее, — говорит наш читатель.

Отдельно он благодарит тех водителей, которые сумели отреагировать, когда автовоз стало носить.

— Спасибо, что притормозили, не попали под меня, — говорит собеседник.

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