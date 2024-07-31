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Распался на части: в США заметили таинственный огненный шар в ночном небе

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  • 31.07.2024, 12:19
  • 1,740
Распался на части: в США заметили таинственный огненный шар в ночном небе

Загадочный объект еще не идентифицирован.

Яркий огненный шар, пронесшийся по ночному небу над южной Калифорнией (США), был заснят на камеру, но пока не идентифицирован. Об этом пишет New York Post (перевод - «Фокус»).

Камера наблюдения в доме Ребекки Вудс в Сан-Маркосе, недалеко от Сан-Диего, зафиксировала яркий свет, пронесшийся по небу в ночь на 25 июля.

Американское метеорное общество получило 34 сообщения об огненном шаре вскоре после 21:20, а пользователи социальных сетей сообщили, что заметили объект в окрестностях Сан-Диего, а также в Нью-Мексико, на границе с Мексикой и далеко на востоке Техаса.

Один из очевидцев из Нью-Мексико сообщил, что видел, как объект распадается на части.

- Наша камера была направлена на юг, а объект летел с запада на восток. Сначала я подумал, что это может быть запуск Starlink, потому что именно такую траекторию я видел в предыдущих запусках, но ничего запланированного не было, — рассказала Вудс.

Огненный шар еще не идентифицирован, но наиболее распространенные теории включают метеор или космический мусор, вновь вошедший в атмосферу.

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