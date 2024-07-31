закрыть
31 июля 2024, среда, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Эти провокаторы хуже лукашенковских силовиков»

6
  • 31.07.2024, 12:36
  • 3,512
«Эти провокаторы хуже лукашенковских силовиков»
иллюстрационное фото

Белорус отреагировал на задержание патриота.

После общения в чат-рулетке с провокатором арестовали минского таксиста «Яндекса».

«Негодяй спровоцировал мужчину сознаться в поддержке Украины. После этого его задержали силовики. ГУБОПИК объявил его «предателем», за согласие сотрудничать с украинскими спецслужбами.

У задержанного есть маленький ребёнок.

К сожалению, люди не делают выводов, и откровенно общаются в соцсетях, не скрывая личность с незнакомцами, чем пользуются лукашистские гестаповцы и их холуи.

Мерзавцы-провокаторы хуже лукашенковских силовиков. И наказание для них должно быть более жестокое», — пишет читатель сайта Charter97.org.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко