«Эти провокаторы хуже лукашенковских силовиков»6
- 31.07.2024, 12:36
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Белорус отреагировал на задержание патриота.
После общения в чат-рулетке с провокатором арестовали минского таксиста «Яндекса».
«Негодяй спровоцировал мужчину сознаться в поддержке Украины. После этого его задержали силовики. ГУБОПИК объявил его «предателем», за согласие сотрудничать с украинскими спецслужбами.
У задержанного есть маленький ребёнок.
К сожалению, люди не делают выводов, и откровенно общаются в соцсетях, не скрывая личность с незнакомцами, чем пользуются лукашистские гестаповцы и их холуи.
Мерзавцы-провокаторы хуже лукашенковских силовиков. И наказание для них должно быть более жестокое», — пишет читатель сайта Charter97.org.