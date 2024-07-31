«Эти провокаторы хуже лукашенковских силовиков» 6 31.07.2024, 12:36

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иллюстрационное фото

Белорус отреагировал на задержание патриота.

После общения в чат-рулетке с провокатором арестовали минского таксиста «Яндекса».

«Негодяй спровоцировал мужчину сознаться в поддержке Украины. После этого его задержали силовики. ГУБОПИК объявил его «предателем», за согласие сотрудничать с украинскими спецслужбами.

У задержанного есть маленький ребёнок.

К сожалению, люди не делают выводов, и откровенно общаются в соцсетях, не скрывая личность с незнакомцами, чем пользуются лукашистские гестаповцы и их холуи.

Мерзавцы-провокаторы хуже лукашенковских силовиков. И наказание для них должно быть более жестокое», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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