Мифология Путина Виталий Портников

31.07.2024, 12:40

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Виталий Портников

Крым нужен главе Кремля вовсе не как «сакральная территория».

Хорошо помню ночь, когда в российской столице на Манежной площади сгорел исторический Манеж. Это была ночь после второго тура выборов президента Российской Федерации, когда вся страна ожидала их итогов: ведь лидер коммунистов Геннадий Зюганов перед этим вторым туром шел фактически вровень с президентом Борисом Ельциным. И на пожар — а, возможно, поджог Манежа тогда вообще не обратили особого внимания.

Но для меня сгоревший Манеж стал самым настоящим символом отношения российской власти к российской истории: уничтожить и построить «краше прежнего». Потом это стремление подменить историю комиксом стало правилом, в особенности в путинскую эпоху, когда неподалеку от «обновленного», то есть построенного наново Манежа снесли сталинскую гостиницу «Москва» и построили новую, якобы по первоначальному проекту.

А в гостинице, которой уже не было, открыли ресторан с символическим названием «Страна, которой нет» — в честь любимого российским руководством Советского Союза, который начали «восстанавливать» с оккупации Крыма.

И вот к Манежу, которого нет, гостинице, которой нет и стране, которой нет, прибавился Херсонес, которого, к сожалению, тоже нет. По большому счету, великий археологический памятник наполовину снесли, наполовину забетонировали, приукрасили, «освежили» новыми постройками — то есть вместо заповедника построили парк псевдоисторических аттракционов.

Для оправдания своих амбиций Россия, менее всех остальных стран, когда-либо контролировавших полуостров, имеющая отношение к Крыму, попросту его губит — как всегда губит свое и чужое.

Крым нужен был Владимиру Путину, уверен, вовсе не как «сакральная территория», а прежде всего, как плацдарм для нападения на остальную Украину, как «непотопляемый авианосец» новой империи. Но для доказательства легитимности своих претензий Путин избрал именно историю, придумав целую серию мифов.

Херсонес стал жертвой этой напыщенной мифологии, большой строительной площадкой для путинского «духовника», нового крымского митрополита РПЦ Тихона (Шевкунова), лично курировавшего превращение заповедника в парк развлечений. И это, уверен, ужасно.

Ужасно наблюдать, как беззащитный полуостров повсюду — от Бахчисарая до Херсонеса, от Балаклавы до Судака — подвергается настоящему нашествию новых варваров, безжалостно уничтожающих памятники прошлого ради имитации, придуманной ими истории Крыма и России.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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