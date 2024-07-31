В Минске за участие в протестах осудили мать и дочь

В Минске за участие в протестах осудили мать и дочь2
- 31.07.2024, 12:47
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Белоруски подали аппеляцию.
В суде Октябрьского района Минска недавно по одному уголовному делу осудили двух женщин — мать и дочь. Им вынесли приговор за участие в протестах по «народной» статье. Известно об этом стало из расписания суда, пишет zerkalo.io.
Наталия Ганиберзина и Милана Мельник были осуждены по ч. 1 ст. 342 УК за «активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Обычно эту статью вменяют участникам мирных протестных маршей 2020 года.
46-летняя Наталия родом из Лиды, по профессии она парикмахер. Ее 25-летняя дочь Милана окончила Минский государственный лингвистический университет и работала учителем английского языка в столице, а теперь преподает онлайн. Вероятно, обе женщины живут в Гродно.
Какой приговор вынесли семье, неизвестно. Судя по соцсетям, по крайней мере у Миланы он не связан с лишением свободы: она продолжает вести свою страничку. А вот в аккаунте ее матери нет ни одного поста с сентября 2023 года.
Женщины подали апелляцию, которая будет рассмотрена Минским городским судом 2 августа. Судьей выступит Светлана Черепанова, известная большим количеством репрессивных приговоров по политическим мотивам.