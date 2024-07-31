«Такая тактика использовалась не только с территорией Беларуси» 1 31.07.2024, 12:52

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Почему «шахеды» все чаще кружат над белорусской территорией.

В ночь на среду, 31 июля, российская армия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89 «шахедами». Украинские силы ПВО уничтожили все цели.

Почему россияне вернулись к массовому использованию БПЛА? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Да, действительно, это был самый массовый удар с Нового года. В ночь с 31 декабря на 1 января было использовано 90 дронов. Но тут следует понимать, что россияне, скорее всего, таким массовым налетом пытались выполнить функцию не столько поражения целей, сколько проведения разведывательных действий.

Они пытались выявить локации размещения эшелонированной ПВО малого и среднего радиуса действия в Киеве и Киевской области, зафиксировать места размещения РЛС и истощить их боекомплект.

Поскольку сухопутные группы, которые используются для перехвата Shahed-136, физически бы не справились с таким количеством целей, россияне, скорее всего, преследовали цели разведывательного плана.

Также была цель истощения боекомплекта средств противовоздушной обороны. Это делалось, чтобы подготовить боле эффективные маршруты полета через воздушное пространство Украины для ударов по Киеву в перспективе. Кроме того, чтобы был уменьшен боекомплект наших ПВО для более серьезного удара. Например — комбинированного ракетного удара со стороны Российской Федерации, чтобы в этом случае не хватало бы боекомплекта именно в компоненте среднего и малого радиуса действия.

— Часть «шахедов» попала на территорию Беларуси. В небо была поднята аваиация. В чем причина того, что российские дроны все чаще возвращаются в Беларусь? Это работа украинских систем РЭБ? Какие-то системные неисправности самих российских дронов?

— Скорее всего, они таким образом пытаются сократить путь до нашего воздушного пространства через территорию, где они не будут сбиты. Россияне таким образом пытаются повысить эффективность прорыва в воздушное пространство Украины, такая тактика использовалась не только с территорией Беларуси.

Ранее наносились удары по таким городам, как Измаил и Рени, для которых использовалось воздушное пространство Румынии, с которой граничит именно Одесская область. Беспилотники пролетали там в относительно безопасных условиях и наносили уже прямой удар по украинским городам.

Но в последнее время, скорее всего, румынская ПВО стала их сбивать, это направление для россиян стало не настолько эффективным.

А вот Беларусь не сбивает, только если сам Shahed-136 не отклоняется от цели в каком-то совершенно непредсказуемом направлении. Тогда уже работают белорусские ПВО, РЭБ или авиация. Но это очень редко случается, на сегодняшний день нет ни одного верифицированного уничтожения таких целей средствами белорусской ПВО, поэтому россияне и используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ударов по Украине.

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