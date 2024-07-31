Одно из посольств в Минске приостановит подачу на «шенген»
- 31.07.2024, 13:02
Уже с завтрашнего дня.
1 августа посольство Болгарии временно приостановит прием документов на туристический «шенген». Сообщение об этом появилось на официальном сайте.
Возможно, кому-то эта новость и подпортит грядущий отпуск, но в целом переживать не стоит: с 16 августа работа консульского отдела восстановится, отмечает «Онлайнер».
Также с 9 по 16 августа болгарское посольство не будет выдавать национальные визы типа D — их тоже многие белорусы получают для поездки на море в балканскую страну.
Ставить «шенгены» Болгария начала совсем недавно: в апреле этого года. Податься на визу можно в девяти городах: Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске. Консульский сбор, как и везде, — €35, а сервисный сбор визового центра — €25.
Пока что большим количеством позитивных кейсов («мультики» в чистый паспорт и прочее) посольство не хвастается. Да и в целом отчитываться о какой-то статистике пока рано.