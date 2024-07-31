Парад на болотах Тарас Загородний

31.07.2024, 13:10

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Россияне признали, что Черноморский флот РФ проиграл.

На днях на питерских болотах проходил так называемый морской парад ко Дню военно-морского флота. С пафосом, с участием Путина, «все, как мы любим». Проходило действо на фоне публикаций в мировой прессе, что российский флот, особенно Черноморский, уже не боеспособен. Что проиграл он битву украинским морским дронам. Казалось бы, отличный случай всю эту «клевету» опровергнуть. Продемонстрировать, что никакие Sea Baby россиянам не страшны, а все подбитые дронами корабли целые и невредимые. Но нет.

На параде не участвовал ни один из кораблей, об уничтожении или повреждении которых заявляла Украина. А таких кораблей, напомню, морские дроны СБУ повредили более 10! Что ж так?

Вскоре последовало объяснение от представителя правящей в РФ партии «Единая Россия», депутата Госдумы Федорова. Он публично призвал признать поражение ЧФ РФ: «Это действительно победа врага. Российского флота как оперативного механизма на Черном море нет! Нет с точки зрения его реального боевого присутствия. Это факт. Где продовольственный контроль по соглашению, когда все суда Украины осматривались, в том числе с помощью нашего флота? Сейчас его нет! Мы не контролируем Черное море, понимаете? Это факт поражения».

То есть в Госдуме фактически признали, что ЧФ РФ проиграл морским дронам.

Тот случай, когда все мысли сошлись в одно. Ранее морские дроны получили высокую оценку и натовских генералов, и ведущих западных СМИ. Теперь свое поражение публично признал и сам враг.

Sea Baby и другие модификации дронов – пример того, как с меньшими ресурсами, однако благодаря современным технологиям, можно побеждать в войне. Команда Малюка смогла обеспечить преимущество Украины на Черном море – несмотря на то, что силы Черноморского флота России были гораздо больше и дороже. Как результат – на российском морском параде отсутствуют более 10 кораблей, а морские дроны продолжают свою работу.

Похоже, и сами россияне уже поняли, что морские дроны полностью изменили ход войны на море: теперь современную морскую войну невозможно представить без их применения. И то, что наша спецслужба создала первый в мире флот морских дронов, показавший свое превосходство над традиционным флотом врага, – один из ключевых моментов в войне.

Тарас Загородний, «Цензор.нет»

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