Белорусы лидируют среди работающих иностранцев в одном из воеводств Польши 5 31.07.2024, 13:21

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На втором месте — граждане Украины.

По данным на конец июня 2024 года в системе социального страхования (ZUS) в Подляском воеводстве было зарегистрировано более 14 200 граждан Беларуси, сообщает kobiecybialystok.pl со ссылкой на пресс-секретаря Подляского отдела ZUS Катажину Крупицку. Внимание на публикацию обратил MOST.

Подляское воеводство — единственное в Польше, где белoрусы занимают первое место по количеству среди работающих иностранцев. На втором месте в регионе среди застрахованных в ZUS — граждане Украины (более 8500). Следующие строки в статистике занимают граждане Филлипин (929 человек) и Грузии (827). Всего в ZUS в Подляском воеводстве зарегистрировано 28 700 иностранцев.

Также белoрусы находятся на первом месте по количеству фирм, основанных иностранцами в Подляском воеводстве. Среди более 1500 фирм, принадлежащим иностранцам в воеводстве, 1086 основали граждане Беларуси. В этом они далеко опередили граждан Украины, которые имеют в Подляском воеводстве 202 фирмы.

В отличие от общей цифры застрахованных иностранцев в Польше, в Подляском воеводстве их количество сокращается. По сравнению с мартом 2024 года, количество застрахованных в ZUS иностранцев уменьшилось на 713 человек.

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