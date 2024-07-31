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В Польше задержан преподаватель Военной академии, который неоднократно ездил в Беларусь

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  • 31.07.2024, 13:25
  • 6,532
В Польше задержан преподаватель Военной академии, который неоднократно ездил в Беларусь

Он похитил данные тысяч сотрудников польских спецслужб.

В Польше задержан преподаватель Военной академии, похитивший данные тысяч сотрудников польских спецслужб, сообщил телеканал TVN.

«Военная жандармерия задержала сотрудника Военно-исторического бюро и одновременно преподавателя Академии военного искусства. У него были найдены тысячи личных папок сотрудников спецслужб», — говорится в сообщении. Также сообщается, что помимо папок с данными сотрудников спецслужб, у задержанного преподавателя при обыске была найдена детская порнография.

Телеканал утверждает, что по этому делу кроме Военной жандармерии и прокуратуры работает также Служба военной контрразведки. Также в материале TVN утверждается, что задержанный Павел П. неоднократно посещал Беларусь, а конкретно Витебск.

Контрразведка проверяет информацию об этих поездках.

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