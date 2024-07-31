Турция перекрывает экспорт в РФ 1 31.07.2024, 13:38

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Он упал почти на 30%.

Угроза вторичных санкций США в отношении турецких банков, принимающих платежи из России, сильно ударила по российско-турецкой торговле.

По итогам января–июня 2024 года экспорт товаров из Турции в Россию упал на 28,3% год к году, до $4,16 млрд. В частности, в июне показатель снизился почти на 30% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $670 млн против $956 млн соответственно. Это следует из данных турецкого статистического ведомства TurkStat, которые приводит РБК.

Также Турция сократила импорт товаров из России. Снижение показателя составило 10,3% год к году, до $22,04 млрд. При этом в июне импорт Турции из России даже увеличился — на 1,2% к июню прошлого года, до $2,95 млрд. Основная доля в российском импорте по-прежнему приходится на энергоносители, однако даже их затронули проблемы с платежами. В частности, как писал в марте Reuters, из-за зависания платежей в турецких банках были нарушены поставки российской нефти, в том числе в Индию, Китай и ОАЭ.

Также, по данным турецкого Совета по регулированию энергетического рынка (EPDK), Турция резко сократила импорт газа из России. В апреле турецкие импортеры приобрели у «Газпрома» лишь 413 млн кубометров трубопроводного газа — в 3,6 раза меньше, чем в том же месяце год назад (1,523 млрд кубов). От российского СПГ турецкие компании отказались вовсе: в апреле порты страны не приняли ни одного танкера с сырьем из РФ.

Проблемы с банковскими платежами между Россией и Турцией возникли в конце 2023 года. Тогда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американскому Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкционными компаниями и помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) России. В июне этого года США включили в определение ВПК РФ все компании и всех физических лиц, которые ранее попали под санкции.

На фоне этого в Кремле жаловались на «совершенно беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» на Турцию со стороны США. Также там заверяли, что ведут диалог с турецкими властями и ищут способы решения проблемы.

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