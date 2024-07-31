«Уникальная операция по дерзости и мастерству» 31.07.2024, 13:48

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Точечный ракетный удар лишил ХАМАС главного представителя за рубежом.

В Тегеране ударом ракеты убит лидер политического бюро ХАМАС Исмаил Хания, приехавший на инаугурацию нового президента Ирана. Telegram-канал «Можем объяснить» рассказывает, чем чревато его убийство и как его восприняли в Москве.

Хания возглавлял политическое крыло ХАМАС с 2006 года. США считают его террористом. В сентябре 2022 года Хания приезжал в Москву и проводил переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Его состояние оценивается в $4 млрд. По данным СМИ, он обогатился благодаря воровству помощи, которую перечисляли для жителей Сектора Газа из разных стран.

Хания приветствовал атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, унесшую жизни 1200 человек. Он и соратники устроили «молитву благодарности» в этот день. В мае 24-го прокурор МУС запросил ордер на его арест.

Это не мешает МИД РФ принимать делегатов из ХАМАС в Москве: с 2022-го было пять таких визитов.

Российский МИД сегодня резко осудил убийство Хании, и указал, что это помешает «контактам» (!!) ХАМАС и Израиля. А идеологу «Русского мира» профессору ВШЭ Александру Дугину это напомнило действия нацистской украинской хунты: «Про тотальный геноцид палестинцев в Газе и говорить не приходится».

Эту операцию можно назвать «уникальной по дерзости и мастерству», сказал «МО» военный обозреватель Давид Шарп: «Накануне Хания встречался с верховным аятоллой Ирана Али Хаменеи, а ночью его уничтожают прямо в резиденции, в самом центре Тегерана. Не ясно, какое оружие использовалось, но это мощный сигнал для всех противников Израиля».

Востоковед Руслан Сулейманов в разговоре с «МО» подчеркнул, что в ХАМАСе нет строгой вертикальной иерархии, поэтому смерть Хании ослабит группировку с точки зрения международного представительства, но не военного потенциала; к тому же у главарей в Газе есть противоречия с зарубежными. Впрочем, в Газе тоже идут их ликвидации.

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