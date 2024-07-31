Во сколько белорусам обойдется экзотический отдых? 2 31.07.2024, 13:47

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Варианты путешествий подойдут для тех, кто хочет почувствовать себя героем рекламы «Баунти».

Сегодня, в условиях закрытого неба и больших трудностей с получением заветного «шенгена», все больше белорусов смотрят в сторону безвизовых стран.

BGmedia решило отвлечься от привычных Грузии, Турции и Египта и изучило туры с настоящей экзотикой. В списке преимущественно безвизовые для белорусов страны. Но есть парочка вариантов, где виза выдается прямо по прилету.

Цены искали на агрегаторе путевок alltour.by и не только. Все туры рассчитаны на двоих с пакетом all inclusive и вылетом из Минска. Почти во всех перелетах есть пересадки. Правда, агрегатор не уточняет, где именно, отмечаeт (Bgmedia

Например, из нашей столицы с пересадкой можно добраться до далекой Танзании. Стоимость недельного тура на двоих с перелетом начинается от 11 945 BYN или $3 737. Отель расположен на первой линии. Новые впечатления в таком месте точно обеспечены.

Из Минска можно добраться и до Вьетнама. Цена такого путешествия – 11 221 BYN или $3 510 на двоих. Отдыхать будете девять ночей с пакетом all inclusive. К слову, на самолете из Москвы ценник на такой же отдых начинается от 7 772 BYN или $2 431. Это дешевле почти на $1 000. Есть над чем подумать.

Тур на Мальдивы из Минска на восемь ночей стартует от 9 548 BYN или $2 987 с пакетом all inclusive. А сколько такая путевка будет стоить, если лететь из Москвы? Такой вариант будет явно дешевле и обойдется минимум в 8 602 BYN или $2 691.

Ценник на аналогичный тур на Шри-Ланку стартует от 9 085 BYN. Всего $2 842, и вы из предосеннего Минска с пересадками будете на берегу Индийского океана! Но две ночи из девяти придется провести в дороге. Зато какая экзотика и трушный туризм!

Венесуэла – еще один интересный вариант для любителей приключений и далеких стран. Цена здесь будет поинтереснее. Так, 10 ночей на острове Маргарита с пакетом all inclusive обойдутся на двоих в 6 324 BYN или $1 998. Отдыхать будете в отеле на первой береговой линии с таким видом. Но, учитывайте, нестабильную политическую ситуацию в Венесуэле. Тем, кто не хочет ловить флешбеки августа 2020 года, стоит повременить с отпуском в этой стране.

По-настоящему лакшери отдых по цене вас ждет в Малайзии. Отдохнуть на острове Лангкави в отеле с пакетом all inclusive стоит минимум 13 812 BYN или $4 321 (цена за семь ночей). С такими видами это будет по-настоящему инстаграмный отпуск.

Если вдруг Малайзия показалась слишком дешевой, то можно смело лететь на Сейшелы. Стоимость отдыха на шесть ночей вдвоем с вылетом из Минска начинается от 26 842 BYN или $8 397. Именно такие цены на отдых с пакетом all inclusive. Даже страшно считать, сколько обычному беларусу нужно копить на такое путешествие.

Какая же экзотика без индонезийского Бали на побережье Индийского океана? За отдых на двоих на девять ночей придется выложить минимум 26 827 BYN или $8 392. А еще поговаривают, что там самые красивые в мире закаты. В общем, достойный конкурент Малайзии.

Завершим наш обзор Островом Свободы. По сравнению с Бали, отдохнуть на побережье Карибского бассейна будет гораздо выгоднее. Ценник на туры для двоих стартует от 11 272 BYN или $3 526. Речь о 10 ночах в отеле с пакетом all inclusive.

Подытожим. Выходит, что из рассмотренных девяти вариантов экзотического отдыха в ТОП-3 самых дешевых вошли Венесуэла, Шри-Ланка и, внезапно, Мальдивы. А ТОП-3 самых дорогих заняли Сейшелы, Бали и Малайзия.

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