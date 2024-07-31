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Дмитрий Бондаренко: Диктаторы проигрывают, даже когда их поддерживают силовики

  • 31.07.2024, 13:52
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Дмитрий Бондаренко: Диктаторы проигрывают, даже когда их поддерживают силовики

Белорусы — на стороне протестующих в Венесуэле.

В Венесуэле продолжаются массовые протесты после фальсификации президентских выборов. В этот раз стихийные митинги начались по всей стране.

Режим Николас Мадуро — давний союзник Лукашенко и Путина. Удастся ли протестующим свергнуть диктатуру?

На эти вопросы Tg-каналу «Баста!» ответил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

— Всех этих диктаторов, Лукашенко, Путина и Мадуро, объединяет любовь к диктатуре и нелюбовь к демократии. Путин идет путем CCCР. Он пытается поддерживать все дружеские диктатуры, как в свое время это делал Советский Союз. Это хорошо, потому что тратится огромный ресурс России в ситуации войны, когда у нее самой этих ресурсов не хватает.

Ситуация в Венесуэле немного другая, если сравнивать с выборами 2018 года. Тогда венесуэльская оппозиция бойкотировала президентские выборы. В такой ситуации гораздо сложнее организовать протесты.

В этот раз альтернативный Мадуро кандидат от оппозиции набрал более 70% голосов. Многие страны Латинской Америки не признали эти выборы. Наркомафия, левые боевые группировки, полиция и армия пока что поддерживают Мадуро. Однако бывают ситуации, когда диктатора силовой блок вроде как поддерживает, а он все равно проигрывает, так как у него нет поддержки народа.

Мы солидарны с народом Венесуэлы. Народ выиграл эти выборы. Народ хочет перемен в своей стране и хочет изменений. Мы на их стороне.

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