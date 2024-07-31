«Остановил весь поток» 8 31.07.2024, 14:11

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Как один водитель на МКАД заставил всех тормозить.

На МКАД скорость высокая, плотность потока большая, так что любой маневр может иметь неприятные последствия. В этот раз обошлось без аварии, но один водитель явно помешал всем остальным, пишет «Онлайнер».

МКАД, внешнее кольцо в районе улицы Казимировской. Внезапно автомобили в первом и втором ряду останавливаются. Авария? Дорожный ремонт? На самом деле причина в другом.

Далее видим серебристый Renault, который медленно двигается поперек дороги и затем утыкается в бордюр. Автор видео предположил, что водитель пропустил нужный ему поворот (там как раз съезд на Багряную улицу). В любом случае маневр неожиданный — хорошо, что обошлось без столкновения с другими автомобилями.

В разговоре с журналистаим автор видео уточнил, что данный эпизод имел место во вторник вечером, в 18:44 (дата на регистраторе выставлена неверно).

— Номера не видел. Дальше он поехал прямо по островку дальше, — сообщил очевидец.

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