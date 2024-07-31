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Владельца минской сети фитнес-клубов обвинили в уклонении от уплаты налогов

  • 31.07.2024, 14:21
  • 1,118
Владельца минской сети фитнес-клубов обвинили в уклонении от уплаты налогов

На полмиллиона рублей.

Сотрудники Госконтроля в Гродненской области якобы вскрыли схему ухода от налогов в крупном размере в минской фирме, владеющей сетью фитнес-клубов.

«Проверка показала, что фактический собственник компании для возможности уплачивать обществом налоги по упрощенной системе налогообложения дополнительно организовал регистрацию в Минске еще пяти подконтрольных компаний, между которыми искусственно распределял получаемую основной фирмой выручку», — рассказали в КГК.

В результате того что владелец необоснованно использовал упрощенку, фирма за три года недоплатила свыше 580 тысяч рублей налогов.

За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца компании возбуждено уголовное дело. У него провели обыски и изъяли документы, носители информации, черновые записи, которые свидетельствуют о махинациях. Также в офисе фирмы найдены финансовые документы о деятельности всех подконтрольных компаний.

Имущество бизнесмена арестовали, сейчас идет предварительное расследование.

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