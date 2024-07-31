Владельца минской сети фитнес-клубов обвинили в уклонении от уплаты налогов
- 31.07.2024, 14:21
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На полмиллиона рублей.
Сотрудники Госконтроля в Гродненской области якобы вскрыли схему ухода от налогов в крупном размере в минской фирме, владеющей сетью фитнес-клубов.
«Проверка показала, что фактический собственник компании для возможности уплачивать обществом налоги по упрощенной системе налогообложения дополнительно организовал регистрацию в Минске еще пяти подконтрольных компаний, между которыми искусственно распределял получаемую основной фирмой выручку», — рассказали в КГК.
В результате того что владелец необоснованно использовал упрощенку, фирма за три года недоплатила свыше 580 тысяч рублей налогов.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца компании возбуждено уголовное дело. У него провели обыски и изъяли документы, носители информации, черновые записи, которые свидетельствуют о махинациях. Также в офисе фирмы найдены финансовые документы о деятельности всех подконтрольных компаний.
Имущество бизнесмена арестовали, сейчас идет предварительное расследование.