Лукашенко пришлось возвращать на работу пенсионера Мясниковича

Лукашенко пришлось возвращать на работу пенсионера Мясниковича2
- 31.07.2024, 14:29
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Слишком короткая «лавка запасных»?
30 июля Лукашенко встретился с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук.
На совещании оказался бывший глава НАН и премьер-министр Михаил Мясникович, заметила «Салiдарнасць».
74-летнего чиновника госСМИ назвали «политическим деятелем». Зачем он понадобился Лукашенко — неизвестно. Возможно, у диктатора слишком короткая «скамейка запасных». Приходится возвращать на работу и такие кадры.