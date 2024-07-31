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Лукашенко пришлось возвращать на работу пенсионера Мясниковича

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  • 31.07.2024, 14:29
  • 2,454
Лукашенко пришлось возвращать на работу пенсионера Мясниковича

Слишком короткая «лавка запасных»?

30 июля Лукашенко встретился с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук.

На совещании оказался бывший глава НАН и премьер-министр Михаил Мясникович, заметила «Салiдарнасць».

74-летнего чиновника госСМИ назвали «политическим деятелем». Зачем он понадобился Лукашенко — неизвестно. Возможно, у диктатора слишком короткая «скамейка запасных». Приходится возвращать на работу и такие кадры.

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