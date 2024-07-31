Путин проигрывает санкционную войну 2 Владимир Омельян

31.07.2024, 14:30

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О главных потерях РФ.

Информация о текущих потерях России в результате санкций:

1. Россия тотально зависит от иностранных технологий в добыче сырья.

Сырьевая промышленность России, обеспечивающая 15% российского ВВП в зависимости от иностранных технологий.

Доля импортного бурового оборудования, а также аналитического программного обеспечения для добычи полезного ископаемого в России сейчас превышает 90%.

Импортными остаются 50% горных машин, используемых добывающими компаниями и 30% наземного геофизического оборудования, 20% оборудования для технологических исследований руд и 10% геофизического оборудования для исследования скважин.

2. Россия продолжает наращивать поставки сырьевых товаров в Китай.

Согласно статистике таможенной службы КНР, в первом полугодии из РФ на китайский рынок было продано товаров на рекордные $65,2 млрд – на 4% больше, чем годом ранее.

При этом экспортный поток почти на 90% состоял из природных ресурсов.

Три четверти российских поставок в Китай приходилось на нефть, нефтепродукты и газ, следует из таможенной статистики.

За полгода российские нефтяные компании продали китайским НПЗ 55,1 млн. тонн черного золота – на 5% больше, чем годом ранее. Средняя цена этой нефти увеличилась на 9% до $80,3 за баррель.

3. Экспорт электроэнергии из России в Китай упал до рекордно низких уровней.

За шесть месяцев текущего года РФ поставила в КНР около 465 млн кВтч, что на 76% меньше аналогичного периода прошлого года.

Причины – малая водность, нехватка генерации и высокая аварийность на старых ТЭС Дальнего Востока. Для решения проблемы необходимо строить новые электростанции.

4. Путин разрешил «дружественным» странам не возвращать России еще $600 млн долгов.

Российские власти продолжают советскую практику прощения долгов «дружественным» странам, надеясь найти союзников в противостоянии с Западом.

В 2024 году российский бюджет не досчитается еще около 50 млрд рублей, или $578 млн, выплат по ранее выданным межгосударственным кредитам. Вместо запланированных 99 млрд рублей в виде процентов и погашения тела долга Россия получит в этом году вдвое меньше – 49,7 млрд. рублей.

Это связано с изменением условий межправительственных соглашений, объясняет Счетная палата, не уточняя, какие страны получили поблажки и на каких условиях.

5. Чуть больше месяца назад Россия и Иран подписали стратегический газовый меморандум, согласно которому объем поставок российского газа в Иран составит 300 млн кубометров за сутки, что эквивалентно 109 млрд кубометров в год.

«Газпром» планирует инвестировать не менее $10 млрд в строительство газопровода, который частично пройдет по Каспийскому морю и через территорию Азербайджана.

Несмотря на то, что предполагаемый объем поставок почти составляет две трети от экспортируемого в Европу газа в 2021 году, цена поставок в Иран остается неизвестной, что вызывает вопрос о том, сможет ли Газпром компенсировать потери от ухода с европейского рынка.

Иран, обладая значительными запасами газа, нуждается в российском газе из-за низких инвестиций в промышленность, а также открывает возможность перепродажи российского газа в Индию.

6. Финская компания Gasum прекратила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, как и планировала, сообщила компания.

Санкции ЕС, введенные в июне, запрещают покупку или импорт СПГ из России через терминал ЕС без подключения к газовой сети объединения. Запрет начал работать 26 июля.

При этом Gasum закупает СПГ из разных источников, включая завод Risavika в Норвегии. Также компания покупает СПГ по всему миру через терминалы в Центральной Европе.

7. Австрийская группа Raiffeisenbank International наметила, в каком формате будет храниться бизнес ее дочернего Райффайзенбанка в России:

Банк вместо кредитования продолжит размещать ликвидность в ЦБ и будет работать только с ограниченным списком клиентов среди крупных компаний, активно работающих на международном рынке. Но даже для них банк должен проводить индивидуальную комплаенс-проверку.

С 2023 года российский Райффайзенбанк не проводит транзакции, связанные с оплатой электроники, нефти и нефтепродуктов, древесины и автомобильных компонентов.

Для российской «дочки» установлены серьезные ограничения на привлечение депозитов от клиентов.

Новые срочные вклады банк больше не открывает, ставки по всем текущим счетам равны нулю, применяются дополнительные высокие комиссии.

8. Позиция Венгрии и Словакии, которые за 2 года не смогли снизить зависимость от российской нефти, вызывает раздражение в ЕС.

Дипломаты ЕС в частных разговорах выражают раздражение из-за намерений Венгрии и Словакии использовать правила Евросоюза для сохранения доступа к дешевой российской нефти вопреки общей политике блока.

В дискуссиях среди дипломатов ЕС ощущается значительное разочарование тем, что эта проблема вообще стоит на повестке дня Брюсселя.

Несколько дипломатов ЕС разозлились, отмечая, что все остальные в ЕС нашли способы отойти от российской нефти и это не их проблема.

Венгрия и Словакия воспользовались санкционными исключениями, чтобы продолжать скачивать российскую нефть. Венгрия даже увеличила импорт роснефти, что вызвало особый гнев.

«Многие члены ЕС приложили дорогостоящие, но необходимые усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа и нефти... главным образом потому, что они воняют кровью», – сказал один дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить откровенно.

«Похоже, что у Венгрии проблемы не только с обонянием, но и с мышлением и отсутствием решимости избавиться от зависимости», – добавил дипломат.

Между тем, Будапешт и Братиславу считают в ЕС «очень лицемерными».

Они фактически получали прямую экономическую выгоду от близости к украинскому рынку, перепродавая дешевые российские энергоносители за огромную цену, одновременно придерживая поставки оружия и в то же время являясь троянскими лошадьми для России в Европе.

9. ЕС предупредили, что Венгрия открыла двери для российских шпионов.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер призвал обсудить на саммите лидеров ЕС в октябре решение Венгрии ослабить визовые ограничения для Россиян и белорусов.

Вебер заявил, что шаг Венгрии позволит непроверенным Россиянам беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС.

В текущем месяце Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

10. ЕК требует разъяснений в Венгрии о смягчении визовых требований для граждан России и Беларуси, чтобы проверить это решение о соответствии нормам ЕС. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

11. Италия арестовала активы российского бизнесмена, находящегося под следствием в Украине.

Налоговая полиция Италии арестовала недвижимость и активы российского бизнесмена на сумму около 41 миллиона евро.

Это глава и основатель Fedcom Group, мирового лидера в области логистики, морских перевозок и торговли сырьевые товары Алексей Федоричев.

Арест был произведен по запросу антикоррупционной прокуратуры Украины, говорится в заявлении прокуратуры Флоренции.

По данным итальянской прокуратуры, Федоричев реинвестировал доходы, полученные незаконным путем в Украине.

Среди арестованных активов – замок XII века Торре дель Галло, сообщает Corriere della Sera.

12. Словакия грозится прекратить поставки дизельного топлива в Украину, если не будет возобновлен транзит нефти.

Словакия и Венгрия – две страны, выступающие против военной помощи западных союзников Украины в ее борьбе с Россией – усилили давление после того, как в прошлом месяце Киев внес «Лукойл» в список санкций.

Украина прекратила поставки нефти этой компании на словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы.

«Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в короткие сроки (словацкий НПЗ) Slovnaft не будет продолжать поставки дизельного топлива в Украину», – подчеркнул премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

13. Китайские электромобили заняли рекордную долю рынка в Европе.

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.

По данным аналитиков исследовательской компании Dataforce, лидирует по количеству новых регистраций китайский SAIC Motor Corp.

В общей сложности китайские бренды зарегистрировали более 23 тысяч электромобилей по всему региону в течение месяца, что является самым высоким показателем за всю историю.

Владимир Омельян, «Фейсбук»

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