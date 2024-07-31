Белоруска купила для ребенка творожок «Беллакт» — он был с плесенью 31.07.2024, 14:44

Оказалось, это проблема не одного города.

Девушка рассказала в TikTok, что недавно купила в магазине творожок с разными вкусами, произведенный на заводе «Беллакт». Он предназначен для детей раннего возраста. Однако, молочный продукт есть не стали — он оказался с плесенью и неприятным запахом, хотя срок годности был в порядке.

Комментаторы из разных регионов сообщили, что тоже столкнулись с аналогичной проблемой. Блогер пожаловалась производителю. Тот ответил, что скорее всего «что-то было нарушено на самом производстве», пишет «Зеркало».

Первое видео про детское питание «Беллакт» белоруска выложила 21 июля. Она сообщила, что ничего не имеет против продукции этого производителя, но купленные творожки, срок годности которых истекает 31 июля, были с плесенью. Молодая мама отметила, что творог оказался некачественным.

На следующий день девушка разместила новое видео на эту тему. Она сообщила, что в другом магазине купила творожки «Беллакт», но уже с другим вкусом, на упаковке был указан тот же срок годности — до 31 июля. Но и этот продукт оказался некачественным.

— Я открыла, творожок вроде бы нормальный, но плесенью воняет, ужас! Сейчас открою второй: а вот и плесень. Я не знаю, что это такое, но мы уже выбросили пять таких творожков. Это около 5−7 рублей, — рассказала тиктокерша.

Некоторые пользователи из разных регионов сообщали в комментариях, что примерно в те же дни они покупали творожки «Беллакт» и тоже обнаружили, что они были испорченными. Было мнение, что это произошло из-за неправильного хранения продукта в магазине, но некоторые возразили, мол во всем виноваты микробиологи и плохо помытое оборудование на производстве.

Сама блогер написала, что позвонила на горячую линию «Беллакт» и оставила заявку о некачественном продукте. Она посоветовала всем, кто столкнулся с этой проблемой, сделать то же самое, «чтобы не дай бог никакие малыши не отравились».

В середине прошлой недели девушка рассказала, что ей позвонили с завода «Беллакт» и объяснили, что произошло с их продукцией.

— Сказали, что, скорее всего, что-то было нарушено на самом производстве, именно с творожком со вкусом земляника-банан. Хотя я в видео показывала, что проблема была еще и с творожком с грушей. Они сказали, что вопрос решается, там будут проверять и творожок с грушей. Про транспортировку вообще и слова не было, — пересказала женщина.

Блогер сообщила, что испорченные творожки она отнесла в магазин, там их без проблем приняли обратно. Также она решила снова проверить качество этого продукта и приобрела стаканчик творога с черникой, срок годности которого был до 31 июля, — он оказался без посторонних примесей и запаха.

Отметим, что на сайте завода «Беллакт» информации об инциденте с детским творожком нет. Однако на эту же проблему один из пользователей пожаловался на странице производителя в соцсетях. Это было 27 июля. Представитель компании ответил, что там проводится производственное расследование, на которое может потребоваться некоторое время, и пообещали связаться с клиентом, когда «будет полная информация».

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