Российский «шахед» долетел до Столина 1 31.07.2024, 14:48

В Беларусь залетело минимум пять дронов.

В ночь на среду, 31 июля, в воздушное пространство Беларуси залетело по «шахедов», которые Россия запустила по Украине.

Как сообщает мониторинговый канал «Беларускі Гаюн», это стало самым массовым «заходом» российских БПЛА на территорию Беларуси.

Отмечается, что первый из «шахедов» залетел в страну примерно в 23:20 в районе села Асаревичи. Около 23:50 с аэродрома Барановичи был поднят истребитель ВВС РБ, который более часа летал по всему юго-востоку Беларуси вблизи границы.

Истребитель также замечали в районе Речицы, Гомеля и других населенных пунктов в приграничье. Как сообщает канал, это свидетельствует о том, что истребитель проводил интенсивный поиск целей и был поднят для целенаправленного обнаружения «шахедов». Он пробыл на юге страны до 01:30, но и после его возвращения на аэродром «шахеды» продолжили заходить в Беларусь.

Сообщается, что дроны вошли в воздушное пространство Беларуси в районе поселка Лоев, Асаревичи и Кирово. Первый БПЛА залетел в 23:20, второй в 00:05, третий в 01:20, а последняя группа — около 02:30, тогда в небо над Беларусью вошли сразу два «шахеда».

Большинство дронов после захода сразу шли вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника и обратно в Украину, но один из дронов пролетел по Беларуси более 260 км, вплоть до города Столин Брестской области.

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