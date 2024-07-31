В Кремле задергались
- Леонид Невзлин
- 31.07.2024, 14:47
Неуязвимых больше нет
Задергались в Кремле после ликвидации дружка РФ главаря ХАМАС Хании. Нелюдям тоже бывает страшно, им только других людей убивать не страшно. В современном мире черные лебеди могут и в окно спальни залететь, и на балконе приземлиться. Сегодня, кстати, ровно два года, день в день, как такой лебедь в виде Hellfire прибил лидера террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири на балконе его дома.
Так что неуязвимых больше нет, и вдруг инстинкт самосохранения все же подскажет Путину и его мафии, что надо заканчивать отсвечивать в виде мишеней во время войны, которую они же и развязали. Ведь украинцы с помощью американских военных технологий и по балконам, и в окна любимых резиденций и дворцов точно смогут попасть.
Леонид Невзлин, Telegram