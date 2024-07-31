Китай решил обвалить угольную отрасль России 31.07.2024, 14:51

Других больших рынков сбыта у РФ нет.

Экспортные цены на российский уголь в течение прошлой недели рухнули сразу на 8%, до $137 за тонну. Неприятный сюрприз России опять преподнес Китай, который усилил контроль над производством металлопродукции, вызвав распродажи на рынке.

В конечном итоге это привело к резкому падению стоимости, что напрямую отразилось и на угле, который используется в металлургии в качестве топлива.

Более того, в самом Китае добыча угля продолжает расти, что уже угрожает России снижением экспорта. Других рынков сбыта у России нет. Согласно поступающей информации, целых 48% от угольного экспорта РФ приходится именно на Китай.

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