Силовики задержали сотрудника «Гефест Техника» из Бреста

Силовики задержали сотрудника «Гефест Техника» из Бреста2
- 31.07.2024, 14:57
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За участие в протестах в 2020 году.
Силовики задержали брестчанина, работника организации «Гефест Техника». Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал.
На видео силовиков задержанный мужчина говорит, что в 2020 году во время протестов «стоял в сцепке» на Советской улице в Бресте, а также, что был подписан на «экстремистские» телеграм-каналы.
По каким именно статьям задержан брестчанин и что с ним сейчас — неизвестно. Авторы провластного канала пишут, что он находится под стражей.