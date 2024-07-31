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Bloomberg: После визита главы МИД Украины Китай принял неожиданное решение

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  • 31.07.2024, 15:13
  • 12,244
Bloomberg: После визита главы МИД Украины Китай принял неожиданное решение

Изменения вступят в силу с 1 сентября.

После визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай страна решила усилить экспортный контроль над беспилотниками военного назначения, в частности из-за критики со стороны США, сообщает Bloomberg.

В среду, 31 июля, ряд ведомств, среди которых Центральная военная комиссия Китая, внесли в черный список беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

После того, как чиновники сняли запрет на экспорт потребительских дронов, Министерство торговли подчеркнуло, что гражданское оборудование не должно использоваться для «распространения оружия массового уничтожения, терроризма или в военных целях».

Европейские чиновники заявили, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранские «шахеды", однако Китай отрицает эти обвинения, заявляя, что не предоставлял оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

«Китай выступает против того, чтобы экспорт беспилотников использовался в немирных целях, и против того, чтобы отдельные страны накладывали незаконные санкции на китайские компании и частных лиц под предлогом использования беспилотников», — добавили в Министерстве торговли КНР.

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