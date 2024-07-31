«Пыталась вовлечь в оккультные обряды»1
- 31.07.2024, 15:22
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Суд Лидского района запретил женщине общаться с падчерицей.
Подробностями странного дела, касающегося защиты прав несовершеннолетней, поделилась прокуратура Гродненской области. Житель Лидского района обратился в органы с просьбой запретить бывшей супруге общаться с его 13-летней дочерью.
Выяснилось, что это вторая жена мужчины, с которой он начал проживать после смерти первой супруги в 2020 году. Вскоре женщина начала оказывать негативное влияние на девочку: манипулировала, навязывала некие негативные установки и мнения.
«По указанию и под диктовку второй супруги дочь писала на отца многочисленные заявления в милицию, в которых указывала о применении им в отношении нее физической силы. Эти доводы своего подтверждения не нашли. Кроме того, женщина предпринимала попытки вовлечь несовершеннолетнюю в совершение оккультных обрядов, провоцировала конфликты дочери с отцом, ее уходы из дома. Манипулируя ребенком, внушила ей мысль уйти в приют по собственному желанию», — говорится в сообщении прокуратуры.
Отец пытался оградить дочь от супруги. Но та все равно умудрялась передавать подростку мобильный телефон для связи с ней. Ни сам мужчина, ни милиция оказать на женщину влияния не смогли — прекращать общение с ребенком она не собиралась. В итоге прокурор Лидского района обратился в суд с иском о пресечении действий нарушающих права девочки.
Суд требования удовлетворил и установил женщине запрет на все возможные виды коммуникации с несовершеннолетней: личное общение, разговоры по телефону, переписки и передачу любых предметов даже через посторонних людей. Запрет будет действовать, пока девочке не исполнится 18 лет.