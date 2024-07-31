Политолог о деле Кригера: Это большая сделка, где Лукашенко лишь посредник 3 31.07.2024, 15:28

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Режим ничего в ней не выиграл.

Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни. Пока неизвестно, была ли заменена смертная казнь на пожизненный или другой срок лишения свободы, либо осужденный был освобожден. Предполагалось, что Кригера могут обменять на находящегося в немецкой тюрьме агента ФСБ Вадима Красикова.

В это же время каких-то шагов со стороны Германии мы пока не увидели. Что может стоять за этой историей? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Что на самом деле стоит за этой историей, мы узнаем в ближайшие несколько дней. Велика вероятность того, что это не белорусская история, соответственно, никаких шагов со стороны Германии в отношении Лукашенко не будет.

Договоренности по Кригеру, с большой долей вероятности, были заключены между Берлином и Москвой, а Минск здесь выступает лишь как посредник и исполнитель. Лукашенко, возможно, хотел что-то для себя выиграть, но не сильно получилось, потому что заказчики находятся в другом месте.

— Активно обсуждалась тема возможного обмена Кригера на ФСБшника Красикова, который находится в немецкой тюрьме. В последние дни в России также заговорил об обмене — из тюрем начали перемещать политзаключенных. Связаны ли эти события между собой: помилование Кригера, ситуация с российскими узниками совести? Или это параллельные истории?

— Можно сказать, что одного Кригера за этого ФСБшного Красикова будет однозначно мало. Хоть это и звучит достаточно цинично, но это не совсем равноценные объекты для обмена. Вполне возможно, что речь идет как раз о более серьезной сделке, в которой есть место и российским политзаключенным.

Если это так, то до конца недели мы будем знать подробности. Тем более, что там начали летать какие-то самолеты, пропадающие с транспондеров, они могут быть задействованы в операциях по обмену. Если это так, что очень вероятно, значит, договоренности между Берлином и Москвой достаточно масштабны. А Кригер — всего лишь элемент в большой сделке, который белорусскому режиму ничего хорошего не принес, только окончательно убил остатки хоть какого-то имиджа.

— Могут ли в эту сделку каким-нибудь образом попасть белорусские политзаключенные?

— Очень сложно тут что-то прогнозировать, но я бы сказал, что скорее нет, чем да. Именно в эту схему. Скорее всего, к большому сожалению, здесь речь идет не о гражданах Беларуси, а о заключенных, которые обмениваются именно в этом формате.

Опять-таки, все станет ясно в ближайшие несколько дней, когда будет понятна истинная подоплека этого «акта милосердия».

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