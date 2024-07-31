Z-пропагандисты помогли ВСУ уничтожить катера морпехов РФ
- 31.07.2024, 15:31
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Успешная операция прошла на Антоновском острове.
Украинские военные сумели уничтожить в Херсонской области сразу три российских катера, воспользовавшись сведениями, которые были опубликованы в одном из z-пабликов в соцсетях.
Об этом рассказал у себя в Telegram боец ВСУ Юрий Горский, поделившись соответствующими архивными кадрами.
По его словам, во время мониторинга российских пропагандистских ресурсов было обнаружено видео, снятое оккупантами 2 июля 2023 года.
«Действия подразделения 61-й бригады морской пехоты на Антоновском острове», — говорилось в посте.
Изучив обнародованный россиянами ролик, военнослужащие Сил обороны сумели установить место съемки и маршрут захватчиков.
«И уже через пару часов после публикации мы нашли те три катера у причала в Олешках и уничтожили их. Спасибо россиянам за подсказку, продолжайте в том же духе», — написал Горский в комментарии к кадрам с горящими плавсредствами противника.