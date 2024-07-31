Белорусский врач-гериатр рассказала о простейшем тесте на определение деменции 6 31.07.2024, 15:38

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Он связан с часами.

С помощью теста «Рисование часов» медики определяют деменцию с большой долей вероятности. Об этом методе в интервью порталу 24health.by рассказала главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава Беларуси Людмила Жилевич.

«Рисование часов» - часть скрининга «Мини-ког», результаты которого позволяют подтвердить диагноз деменция с большой долей вероятности. Все предельно просто. Пациента просят нарисовать циферблат часов и стрелками (большой и малой) обозначить заданное время. Рисунок для гериатра будет говорить о многом.

Так, например, если человек нарисовал круг, правильно расставил цифры, точно по заданному времени нарисовал стрелки часов и все это правильно, то получает 10 баллов. Если стрелки расположены немного неточно – 9.

«Отметка» снижается, если одна из стрелок отклоняется больше, чем на час, или обе стрелки показывают неправильное время, либо человек вообще затруднился нарисовать стрелки, либо цифры на циферблате следуют против часовой стрелки, либо расстояние между ними разное, либо циферблат сам по себе, а цифры сами по себе, либо задание вообще не выполнено.

«Если результат менее 9 баллов, это свидетельствует о наличии выраженных нарушений памяти», - отметила медик.

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