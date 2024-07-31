The Times: Это позор для Ирана 31.07.2024, 15:44

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Исмаил Хания

Израиль провел блестящую операцию против лидера ХАМАС в Тегеране.

Cегодня, 31 июля, ХАМАС объявил, что один из его лидеров Исмаил Хания погиб в результате израильского авиаудара в столице Ирана, Тегеране, где он присутствовал на инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана. Израиль пообещал убить Ханию и других лидеров ХАМАСа после того, как эта группировка совершила нападение на Израиль 7 октября, в результате которого погибли более 1100 человек, отмечает газета The Times.

В столице Ливана, Бейруте, произошло другое событие. Израиль заявил, что убил Фуада Шукра, военного командира «Хезболлы», обвинив его в ракетном обстреле на Голанских высотах на выходных, в результате которого погибли 12 детей и подростков, игравших в футбол.

Убийство Хании станет позором для Тегерана, едва не вступившего в войну с Израилем в апреле после того, как в результате авиаудара был убит его главнокомандующий в Сирии. Он выпустил сотни беспилотников и ракет по Израилю — большинство из них были сбиты, и Израиль в ответ нанес авиаудару по военному аэродрому.

«Однако смерть от рук Израиля — это судьба, которую лидеры и командиры ХАМАС воспринимают как должное», — говорится в газете.

Иран, вероятно, не захочет начать войну с Израилем из-за инцидента, который рассматривается как случайный или непредвиденный. Однако Иран может попытаться сорвать переговоры о прекращении огня в Газе, где уже погибли более 39 тысяч палестинцев, согласно данным Министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС.

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