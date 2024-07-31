В парламенте Молдовы нашли российского шпиона?1
- 31.07.2024, 15:55
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В здании проходят обыски.
Силовики нагрянули с обыском в парламент Молдовы. Следственные действия проводит Служба информации и безопасности (СИБ) вместе с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью, сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь СИБ Даниэла Мынзат.
Она уточнила, что это связано с неким уголовным делом, и пообещала привести подробности позже. Информацию об обысках также подтвердил представитель прокуратуры Эмиль Гайтур.
По данным источников издания в СИБ, расследование ведется в отношении главы юридического департамента парламента, члена правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Иона Крянгэ по делу о шпионаже. Собеседники отмечают, что его поймали с поличным во время передачи информации сотрудникам российского посольства в Кишиневе.
При этом источники NewsMaker утверждают, что обыск проходит по делу о государственной измене, но фигуранта не называют.