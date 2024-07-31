закрыть
31 июля 2024, среда, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В парламенте Молдовы нашли российского шпиона?

1
  • 31.07.2024, 15:55
  • 2,188
В парламенте Молдовы нашли российского шпиона?

В здании проходят обыски.

Силовики нагрянули с обыском в парламент Молдовы. Следственные действия проводит Служба информации и безопасности (СИБ) вместе с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью, сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь СИБ Даниэла Мынзат.

Она уточнила, что это связано с неким уголовным делом, и пообещала привести подробности позже. Информацию об обысках также подтвердил представитель прокуратуры Эмиль Гайтур.

По данным источников издания в СИБ, расследование ведется в отношении главы юридического департамента парламента, члена правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Иона Крянгэ по делу о шпионаже. Собеседники отмечают, что его поймали с поличным во время передачи информации сотрудникам российского посольства в Кишиневе.

При этом источники NewsMaker утверждают, что обыск проходит по делу о государственной измене, но фигуранта не называют. 

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип