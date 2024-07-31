Три варианта ликвидации главаря ХАМАС Сергей Асланян

31.07.2024, 16:21

Результат блистательной разведки и прекрасной работы.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания ликвидирован точным прилетом ракеты в окно своей резиденции. От израильтян он прятался в безопасном Иране. Тегеран расположен в глубине страны. Чтобы дотянуться до него ракетой, необходим либо самолет, свободно летающий в воздушном пространстве Ирана, либо ракета большой дальности, поскольку Иран со всех сторон окружен дружественными государствами, где любые ракеты нацелены в другую сторону, но не в Тегеран. Третий вариант – диверсия с соседней улицы, когда была использована ракета ближнего радиуса действия. Или гранатомет. В любом случае устранение главаря ХАМАС – результат блистательной разведки и прекрасной работы.

Это означает, что даже в полностью враждебной стране, Израиль нашел союзников, сформировал агентуру, получил точные разведывательные данные, привез оружие и осуществил спецоперацию.

Следовательно, при желании, подобное возможно в любой другой стране? Например, в России. И Путина тоже можно ликвидировать, имея умелую разведку и приказ об устранении?

P.S. Шутка дня:

Вчера Хания встретился с новым президентом Ирана.

Сегодня Хания встретился с бывшим президентом Ирана.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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