Три варианта ликвидации главаря ХАМАС
- Сергей Асланян
- 31.07.2024, 16:21
Результат блистательной разведки и прекрасной работы.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания ликвидирован точным прилетом ракеты в окно своей резиденции. От израильтян он прятался в безопасном Иране. Тегеран расположен в глубине страны. Чтобы дотянуться до него ракетой, необходим либо самолет, свободно летающий в воздушном пространстве Ирана, либо ракета большой дальности, поскольку Иран со всех сторон окружен дружественными государствами, где любые ракеты нацелены в другую сторону, но не в Тегеран. Третий вариант – диверсия с соседней улицы, когда была использована ракета ближнего радиуса действия. Или гранатомет. В любом случае устранение главаря ХАМАС – результат блистательной разведки и прекрасной работы.
Это означает, что даже в полностью враждебной стране, Израиль нашел союзников, сформировал агентуру, получил точные разведывательные данные, привез оружие и осуществил спецоперацию.
Следовательно, при желании, подобное возможно в любой другой стране? Например, в России. И Путина тоже можно ликвидировать, имея умелую разведку и приказ об устранении?
P.S. Шутка дня:
Вчера Хания встретился с новым президентом Ирана.
Сегодня Хания встретился с бывшим президентом Ирана.
Сергей Асланян, «Фейсбук»