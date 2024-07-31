Какой будет погода в первые дни августа
- 31.07.2024, 16:26
Прогноз синоптиков.
1 августа погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Местами, преимущественно по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди.
Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-западу Беларуси до +29°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
2-3 августа погоду в стране будет определять неустойчивая воздушная масса, днем 3 августа по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела.
2 августа переменная облачность. Ночью в отдельных районах по северу, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +19..+26°С.
3 августа ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах по югу, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Днем местами по Гомельской области ожидаются сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +19..+25°С, местами по югу страны она составит +16..+18°С.