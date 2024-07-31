Белорус, воевавший за Россию, попал в украинский плен

Белорус, воевавший за Россию, попал в украинский плен12
- 31.07.2024, 16:34
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В Беларуси он числился пропавшим без вести.
Уроженец Бобруйска Евгений Каменьков попал в украинский плен, сообщает «Радыё Свабода».
Он воевал в составе 255-го гвардейского мотострелкового полка сухопутных войск России. В плену он оказался, вероятно, весной 2024 года в ходе боев под Волчанском в Харьковской области. Известно, что мужчина родился 17 марта 1999 года.
3 июля 2022 года телеграм-канал МВД Беларуси, сообщающий о пропавших без вести людях, опубликовал информацию о розыске Евгения Андреевича Каменькова, на тот момент 23-летнего жителя Бобруйска.
На новом фото предположительно из украинского плена, которое есть у журналистов «Свабоды», мужчина похож на того, чье фото было опубликовано МВД Беларуси — они совпадают по цвету глаз, форме носа и линии роста волос.