Минус пять офицеров: российская ДРГ попала в засаду на Черниговщине 7 31.07.2024, 16:40

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Российская пропаганда эту информацию скрывает.

Российские оккупанты попали в засаду Сил обороны Украины во время выполнения диверсионно-разведывательных задач в Семеновском районе Черниговской области. Бой прошел 28 июля.

Об этом сообщил близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Как пишет российский паблик, российское командование пытается скрыть любую информацию о провальной операции. Такое решение принято на фоне событий в Мали, где повстанцы-туареги разбили колонну ЧВК «Вагнер» и убили десятки боевиков.

В результате успешной операции по ликвидации российской ДРГ были уничтожены, по меньшей мере, пятеро окупантов, причем из офицерского состава.

«28 июля текущего года группа специалистов 322 Центра специальных операций («Сенеж») попала в засаду во время выполнения диверсионно-разведывательных задач в Семеновском районе Черниговской области. Среди погибших: гвардии капитан Ларионов Вячеслав Андреевич, гвардии майор Асанов Михаил Александрович, гвардии капитан Солдаткин Виктор Юрьевич, гвардии старший лейтенант Головченко Валерий Александрович, гвардии майор Поспелов Андрей Иванович», — говорится в сообщении российского паблика.

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