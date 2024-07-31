Как астронавты смогут добывать питьевую воду на Луне 3 31.07.2024, 16:49

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Фото: Charter97.org

Эти идеи должны решить проблему.

Существует одна простая причина почему астронавты программы NASA «Артемида» должны приземлиться в районе южного полюса Луны. Дело в том, что там, как считают ученые, находится много водяного льда. Из него можно получить воду для питья и не только. Но сначала астронавтам нужно будет превратить водяной лед в жидкую воду и предлагаемые идеи могут им в этом помочь, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Астронавты на Луне могут не только получать жидкую воду для питья из водяного льда, но и могут расщеплять ее на атомы кислорода, чтобы создавать пригодный для дыхания воздух. Но сначала астронавтам понадобится способ превратить лед в жидкую воду.

Найти действенный способ это сделать является целью конкурса Aqualunar Challenge, который проводится совместно космическими агентствами Великобритании и Канады. Организаторы конкурса недавно объявили 10 финалистов из Великобритании.

Превратить водяной лед в жидкую вода – это непростая задача. Требуется много работы, чтобы превратить лед в питьевую воду, не говоря уже о разделении его на водород и кислород. Мало того, что вода заморожена как камень, она, вероятно, пронизана лунным реголитом, который превратится в грубую, неприятную на вкус жижу, когда намокнет. Астронавты на Луне должны не только растопить лед, но и очистить его.

Предлагаемая участниками конкурса технология должна быть способна выдержать суровый холод и острые частицы пыли на южном полюсе Луны, сохраняя при этом как можно меньшую массу. Кроме того, технология должна быть простой в обслуживании.

Среди британских финалистов конкурса можно выделить следующие проекты. Технология Lunasonic сначала превращает лед в воду и очищает ее, обрабатывая ультразвуковыми волнами. А технология RIPPLE испаряет лед, загоняет его в воронку и выводит загрязняющие вещества. Также есвть технология Ganymede's Chalice, которая использует зеркала для концентрации солнечного света на емкости, заполненной льдом, и испаряет загрязняющие вещества, оставляя чистую воду.

В течение следующих нескольких месяцев финалисты будут работать над своими технологиями с помощью гранта в размере 30 000 фунтов стерлингов (примерно 38 500 долларов США). Наконец, в марте 2025 года организаторы объявят победителя из Великобритании.

Организаторы конкурса в Канаде уже объявили восемь полуфиналистов. В начале 2025 года их число сократится до четырех финалистов, а канадский победитель будет объявлен в начале 2026 года.

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