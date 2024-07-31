«Перед освобождением 10 дней откармливали в коттедже под Минском» 6 31.07.2024, 17:13

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Украинка, которую обменяли на российских пленных, рассказала, как это было.

Людмила Гончаренко год провела в заключении в Беларуси, ее обвинили по статье об агентурной деятельности. Ее вместе с еще четырьмя украинцами в конце июня освободили по процедуре обмена военнопленными. Она рассказала «Немецкой волне» об условиях содержания и обмене.

Людмила Гончаренко живет в украинском Чернигове, у нее двое сыновей. Старшему — 14, младшему чуть больше года. Украинка часто бывала в Беларуси. Ее первый муж и отец старшего сына — белорус. «Ездили то к нему, то к родным, то куплю там что-то», — вспоминает собеседник. Один из таких приездов, летом 2023 года, обернулся для женщины задержанием и годом в белорусской тюрьме.

По словам Людмилы, обычно в Беларусь она въезжала через Польшу, однажды недалеко от Бреста сняла лагерь российских военных, видео отправила украинским пограничникам. Собеседница предполагает, что белорусские силовики, которые проверяли ее телефон при пересечении границы, обнаружили это видео, а также фото российской военной техники, сделанное в январе 2023. «Я ничего не удаляла, ничего не скрывала», — говорит Людмила.

Вечером 19 июля 2023 года в квартиру в Бресте, которую женщина сняла на время поездки, приехали сотрудники Гомельского КГБ. Силовики задержали Гончаренко и ее родных, которые находились в Беларуси вместе с ней: сестру Наталью Ярошенко, несовершеннолетних сына и племянника.

Наталья оказалась в изоляторе временного содержания в Гомеле. Детей допросили, после они находились у знакомой Людмилы, уехать из Беларуси смогли только через неделю. Однако женщина говорит, что в КГБ угрожали отдать 13-летнего сына в детский дом.

Мальчик, по ее словам, также получил сильную психологическую травму: его допрашивали, «возили на детектор лжи», «пугали, что отдадут в детский дом, если не будет правду говорить», угрожали пистолетом.

Сестра Людмилы, Наталья Ярошенко, 147 суток провела в Гомельском ИВС, после ее депортировали в Украину с запретом на въезд в РБ на пять лет.

19 декабря 2023 года Людмилу Гончаренко приговорили к трем годам лишения свободы в условиях общего режима. 22 марта 2024 года Людмилу отправили в женскую колонию в Гомеле. Также гражданку Украины внесли в «список экстремистов».

18 апреля Людмилу Вызвали в администрацию колонии для написания прошения о помиловании на имя Александра Лукашенко. «Уже было все написано, надо было только попросить прощения у президента и «белорусского народа», расписаться и поставить дату», — уточняет Гончаренко.

13 июня ее забрали из колонии силовики из Минска: «Надели беруши, наушники, повязку, чтобы я не понимала, куда еду, руки завязали стяжками», — рассказывает Людмила.

Ее и еще троих украинцев, которых готовили к обмену на российских пленных, привезли в коттедж под Минском, и, по выражению Гончаренко, стали «откармливать».

Рядом постоянно находились силовики: «Кто они, мы не знали, они маски не снимали, с нами не разговаривали, только спрашивали, что нам надо поесть или попить».

22 июня граждан Украины снова «повезли». По разговорам женщина поняла, что их привезли в СИЗО КГБ.

Там находился фигурант дела о взрыве в Мачулищах Николай Швец, которого также готовили к обмену. Далее, по выражению Гончаренко, «ехали со скоростью ветра», дорога заняла чуть более двух часов.

Когда микроавтобус остановился, вошел силовик и сказал, что «у вас сегодня второй день рождения», а также, что через час они будут дома, так как их поменяли на одного священника (митрополита Иоанофана (Елецких) и на трех российских военнопленных.

Людмила говорит, что сейчас понемногу восстанавливается, со здоровьем все более-менее нормально, только сильно упало зрение. Женщина старается проводить больше времени с младшим сыном, которому на момент ее задержания было менее трех месяцев. Мальчик пока к ней не до конца привык, спит по-прежнему с бабушкой.

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