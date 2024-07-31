За взятки задержан директор Минского метрополитена 9 31.07.2024, 17:20

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И два крупных чиновника БелЖД.

В понедельник, 29 июля, прошел ряд новых задержаний в руководстве БелЖД, а также Минского метрополитена, сообщили источники «Сообщества железнодорожников Беларуси». Это может быть связано с коррупцией.

По информации инициативы, задержаны заместитель начальника БелЖД Сергей Сизин и главный инженер Сергей Новодворский.

Сизин курирует деятельность путевого хозяйства, хозяйств сигнализации и связи, электрификации и электроснабжения. А Новодворский отвечает за техническую политику и направления технического развития БелЖД и входящих в ее состав организаций, пути реконструкции и технического перевооружения производства, организацию капитального строительства, состояние техники безопасности и охраны труда.

Оба руководителя — выходцы из Витебского отделения БелЖД, отметили в «Сообществе железнодорожников Беларуси».

Утверждается, что также был задержан директор Минского метрополитена Владимир Сотников (осуществляет общее руководство всеми видами деятельности государственного предприятия «Минский метрополитен»). Он был назначен на эту должность в 2016 году.

По неподтвержденной информации, задержание проводили сотрудники ГУБОПиК, как и ранее уже бывшего первого замначальника Петра Дулуба, добавили в инициативе.

Сообщается, что Новодворский и Сотников уже освобождены, но в каком они статусе — неизвестно. Сизин продолжает находиться под стражей.

«Предположительной причиной задержания указанных руководителей могли послужить коррупционные проявления, связанные со служебным положением и злоупотреблением им», — рассказали в инициативе.

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