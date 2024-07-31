Политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк нашлась в гомельском СИЗО
- 31.07.2024, 17:46
Ее этапировали из Новинок.
Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк находится в гомельском следственном изоляторе № 3, сообщил сайту Charter97.org ее муж Андрей Шарендо.
Неизвестно, сколько длился этап его супруги из минского Республиканского научно-практического центра психического здоровья в Новинках в Гомель.
В первой половине июля политзаключенную направили в РНПЦ на четвертую по счету психиатрическую экспертизу. Этапирование из гомельского СИЗО в столицу заняло девять дней. Затем долгое время семья не знала, где находится Шарендо-Панасюк.
Напомним, у активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк диагностировали серьезное заболевание — хронический панкреатит средней степени тяжести. В тюрьме оно может стать для политзаключенной смертельным.
Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.
9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.
За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.