Усик пообещал украинским боксерам деньги за олимпийские медали 31.07.2024, 18:05

Александр Усик

За первое место чемпион мира среди профессионалов готов заплатить $80 тысяч.

Чемпион мира среди профессионалов по боксу Александр Усик пообещал дать деньги украинским боксерам, которые займут призовые места в Париже. Об этом Reuters рассказал главный тренер сборной Дмитрий Сосновский.

«Он даст им деньги за бронзу, серебро и золото. За первое место — $80 тыс., за второе место, серебряную медаль — $70 тыс. И за бронзу $50 тыс., — заявил Сосновский.

Главный тренер украинских боксеров добавил, что деньги на финансовое вознаграждение спортсменов Усик выделит «из своего кармана». На летнюю Олимпиаду Украина выдвинула трех боксеров: Александра Хижняка (весовая категория до 80 кг), Айдера Абдураимова (до 57 кг) и Дмитрия Ловчинского (до 92 кг).

Во вторник, 30 июля, Хижняк выиграл свой первый поединок в Париже и вышел в четвертьфинал. Его соперником стал Филипп Акилов — уроженец Украины, представляющий на Олимпиаде Венгрию.

Соревнования по боксу на Олимпиаде продлятся до 10 августа.

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