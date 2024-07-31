Польша объявила две военные операции на границе с Беларусью и в воздушном пространстве 31.07.2024, 18:08

Операции являются ответом на угрозы, вызванные в том числе миграционным давлением со стороны режима Лукашенко.

С 1 августа Вооруженные силы Польши начинают две операции, направленные на укрепление национальной безопасности на восточной границе страны. Об этом говорится в сообщении ВС Польши в социальной сети X (Twitter).

Польские военные сообщили, что операции «Безопасное Подляшье» и «Восточная Аврора» – ответ на угрозы, вызванные миграционным давлением со стороны беларусского режима и военной агрессией России против Украины, сопровождающиеся воздушными атаками на ее западные регионы.

Обе операции имеют решающее значение для укрепления национальной безопасности и эффективного сдерживания. Операция «Безопасное Подляшье» обеспечит эффективную защиту от нелегальной миграции, а операция «Восточная Аврора» увеличит оперативную способность против угроз безопасности воздушного пространства Польши, говорится в сообщении.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит издание RMF24, заявил, что нарушение воздушного пространства Польши стало международной темой.

«Я сказал это на саммите НАТО, встречаясь с министрами обороны других стран наших союзников. Я всегда подчеркиваю, что среди членов Альянса Польша больше всего подвергается разным типам событий, умышленных или случайных, но всегда опасных для Республики Польша и НАТО», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш отметил, что операция «Восточная Аврора» охватит территорию восточной и северо-восточной Польши. Она будет включать в себя постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, сотрудничество с союзниками и учения.

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